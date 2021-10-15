Великобританія послаблює умови в'їзду для мандрівників [ Редактировать ]
Велика Британія спрощує умови в'їзду для іноземних туристів. З 24 жовтня повністю вакцинованим дозволять при в'їзді використовувати експрес-тести на антиген замість дорогих лабораторних ПЛР-тестів.
Щоправда, послаблення стосується лише мандрівників до 18 років, прибулих з країн, які не входять до "червоного списку". Якщо ж експрес-тест покаже позитивний результат, уряд надасть прибулим безкоштовний ПЛР-тест через Національну службу охорони здоров'я, аби уточнити діагноз.
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