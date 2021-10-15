Українці переведуть стрілки годинників на зимовий час [ Редактировать ]
Вже за два тижні Україна перейде на зимовий час.
В останню неділю, 31 жовтня, стрілки годинників українців зрушать на годину назад. Тож, маємо більше поспати. Перехід на зимовий та літній час здійснюється вже чотири десятиліття.
А у березні цього року, нагадаю, у Верховну Раду подали законопроєкт, яким сезонні часові зміни пропоновано скасувати, і залишити в Україні зимовий час. Нині цей законопроєкт все ще доопрацювують...
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