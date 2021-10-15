ДТП із чотирма загиблими на Закарпатті. Аварія сталася о четвертій ранку в селі Великі Лучки.

Легковик "Рено" на швидкості влетів в евакуатор, який саме завантажував іншу машину, яка на цьому ж місці врізалася в електроопору. Працював там і наряд швидкого реагування, і слідчо-оперативна група. Тож вони кинулися на допомогу постраждалим в новій аварії.

Але одразу після зіткнення "Рено" спалахнув - і всі люди в салоні загинули... Водія евакуатора з численними травмами доправили до лікарні. Пізніше стало відомо, що за кермом згорілої автівки був поліцейський, а пасажирами - прикордонник та дві дівчини 17 та 18 років.