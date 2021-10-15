Зрештою, це підтверджує і європейський досвід. Відсьогодні в Італії абсолютно всі працівники повинні мати при собі паспорти здоров'я чи так звані "зелені перепустки".

Цей документ засвідчує вакцинацію, одужання чи негативний тест на коронавірус. Італійські ЗМІ пишуть, що нові вимоги торкнуться більш як двадцяти мільйонів людей. А компанії, які вирішать не перевіряти своїх працівників на наявність паспорта здоров'я, штрафуватимуть. Але не всі згодні з таким рішенням уряду. І в кількох містах Італії, зокрема, й у Римі, люди вийшли на акції протесту.