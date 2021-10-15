І про пік пандемії, і опалювальтний сезон, і про те, під ким хатається міністерське крісло, а ще, традиційно, про санкції. Про все це говорив секретар Радбезу Олексій Данілов. Буквально 10 хвилин тому закінчився його брифінг після засідання Радбезу.

І зараз на Банковій перебуває наша кореспондентка Ксенія Барвіненко. Вона на прямому зв'язку зі студією. Ксеніє, розкажи докладно, які ж рішення ухвалили на Раді нацбезпеки та оборони? Тобі слово.

Зеленський виключив із Радбезу Дмитра Разумкова. І ввів до РНБО нового голову парламенту Руслана Стефанчука. Засідання тривало набагато довше, ніж зазвичай. Брифінг був анонсований на 18.30, а почався на годину пізніше. Розробили стратегію оборони України, перший в історії план захисту держави. Секретар РНБО Олександр Данілов каже, в документі детально прописані дії всіх служб у разі необхідності.

Розробили стратегію біобезпеки та біозахисту. Мовляв, Ковід став викликом для всього світу, тож потрібно зрозуміти як протистояти подібним викликам. Також розробили Стратегію інформаційної безпеки. Не обійшлося цього разу без санкцій, їх запровадили стосовно людей, які допомагали організовувати вибори в Криму, 237 чоловік потрапили під санкції. Це члени виборчих комісії.

Санкції наклали на компанію "Мере", вони працюють в Білій Церкві. Данілов каже, що це російська компанія, яка працює в Криму, за це і потрапили під санкції. Обговорили під час засідання і розслідування справ щодо державної зради - виступала і генпрокурорка Венедіктова, і голова СБУ Баканов. 400 чоловік розшукують по цій статті, багато справ у судах. Тож держава має стежити за цим.

Олексій Данілов, секретар РНБО:

Ви знаєте, що Віктор Янукович, який був засуджений по 11 статті, він не один із таких високопосадовців. І на сьогоднішній день розслідується кримінальна справа, де люди, які займали посади президента, голови Національного банку, міністрів, співробітників інших центральних органів, вони сьогодні є в кримінальному проваджені, відносно них СБУ відбуваються відповідні процесуальні дії .

Говорили і про видобуток корисних копалин. Данілов розповів, що в Радбезі хочуть розібратися, яким чином компанії отримували ліцензії на добування корисних копалин. Розібратися з цим доручили Службі безпеки України. Данілов заявив, що від сфери надрокористування, за цей рік хочуть отримати до бюджету 50 мільярдів гривень. Цю сферу надрокористування РНБО взяло під свій контроль.

На засіданні РНБО доповідав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він звітував про боротьбу зі злодіями в законі та контрабандистами. Данілов заявив, всі злодії в законі, що під санкціями, не в Україні або сидять. Розповів Данілов і про те, що минулого разу під час запровадження санкцій в документах припустилися помилок, у зв`язку з цим звільнили з посад дев'ятьох людей.

Олексій Данілов, секретар РНБО:

На превеликий жаль, в рішенні ради Нацбезпеки і оборони, які готувалися раніше, була свідома чи ні, була допущена помилка відносно 108 осіб, які ми вже виправили. Міністр проінформував, що 8 людей, які були причетні до оформлення цих документів, вони понесли покарання, частина з них звільнена з лав внутрішніх справ. Дві людини понижені в ієрархії роботи цього міністерства.

Щодо боротьби з контрабандистами. На Радбезі заслухали звіт Одеської митниці. Данілов заявив, що ситуація покращилась, доходи від митниці збільшились, але службі не вистачає людей, тож хочуть посилити кадрове забезпечення на митниці.