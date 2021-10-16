Велика Британія у скорботі за вбитим депутатом парламенту. Напередодні 69-річного Девіда Емеса зарізали просто під час зустрічі з виборцями. Правоохоронці назвали цей напад терактом та міркують, як захистити народних обранців. Адже за останні роки це не перша така трагедія. Докладніше - Ольга Жидецька.

Біля методистської церкви приморського міста Ліон-Сі в графстві Ессекс цілий валок з квітів. Тут розташована приймальня депутата парламенту Девіда Емесса. І саме тут напередодні сталася трагедія, що сколихнула всю Велику Британію. 69-річного політика зарізали під час зустрічі з виборцями. Чоловік помер на руках у парамедиків.

Бен-Джулліан Гарингтон, головний констебль Ессекса:

На місці злочину за підозрою у вбивстві заарештували 25-річного чоловіка. Він перебуває під вартою. Ми виявили ніж. Розслідування ведуть співробітники спеціального антитерористичного управління.

Скоєне визнали терактом. Слідство вважає, що нападник діяв сам. Його імені не називають. Повідомили лише, що це британець сомалійського походження. Він був у полі зору правоохоронців як радикалізований ісламіст. Тим часом жителі містечка Ліон-Сі оговтуються від шоку. Девіда Емесса тут усі добре знали й любили.

Мішель Сміт, жителька Ліон-Сі:

Я приголомшена, абсолютно приголомшена. Це жахливо і так сумно. Я не була знайома з Девідом особисто, але я маю причини принести сюди квіти. Він допоміг моєму синові стати поліцейським. Це так страшно. Я частенько бачила його в Соутенді, він завжди усміхався, вітався - завжди знаходив на це час.

Свою роботу в парламенті Емесс розпочав у 1983 році. Був відомий як противник абортів і захисник прав тварин. А ще палкий прихильник Брекзиту. Вшанувати однопартійця прибув і прем'єр Британії Борис Джонсон.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Він був одним з найприємніших і найдобріших людей у політиці. Девід був людиною, яка пристрасно вірила в цю країну і її майбутнє. Ми втратили прекрасного державного діяча і улюбленого друга.

Цей злочин став другим за п'ять років убивством політика у Великій Британій. Під час Брекзит-кампанії за схожих обставин застрелили депутатку - противницю виходу королівства з ЄС Джо Кокс. Після цього Девід Еммес заявив про необхідність посилити заходи безпеки для народних обранців. За іронією долі - предметно заговорити про це змусила тепер уже його смерть.

Пріті Пател, міністр внутрішніх справ Великої Британії:

Я скликала наради, я говорила зі спікером палати представників, а також поліцією та нашими спецслужбами, щоби переконатися, що вжито всіх заходів для убезпечення депутатів. Ми живемо у відкритому суспільстві, у демократії. І нас ніхто не залякає.

Як саме організують охорону депутатів, поки не повідомляють. Вочевидь, за проблему тепер візьмуться серйозно. Адже останнім часом багато політиків скаржилися на погрози. А відкриті зустрічі з виборцями у Великій Британії - важлива складова парламентської політики, що дозволяє політикам залишатися в постійному контакті з громадянами.