У харківському метро машиніст побив пасажира [ Редактировать ]
У харківському метрополітені машиніст побився із пасажиром. Сталося це ще вчора ввечері на одній із станцій. А сьогодні відео інциденту оприлюднили в мережі. За словами очевидців, чоловік із пляшкою пива став чіплятися до пасажирів і вдарив у дзеркало вагону.
Після цього машиніст вийшов з кабіни і надавав порушникові у вагоні стусанів. Нині правоохоронці з'ясовують обставини сутички. Кажуть, із заявами до них ніхто з учасників бійки не звертався. Свою перевірку проводять і в метрополітені.
Олексій Бітнер, прес-секретар Харківського метрополітену:
По данному факту назначена служебная проверка, и машинист, который фигурировал на этой видеозаписи, был отстранён в тот же день от выполнения своих служебных обязанностей.
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