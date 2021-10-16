У харківському метрополітені машиніст побився із пасажиром. Сталося це ще вчора ввечері на одній із станцій. А сьогодні відео інциденту оприлюднили в мережі. За словами очевидців, чоловік із пляшкою пива став чіплятися до пасажирів і вдарив у дзеркало вагону.

Після цього машиніст вийшов з кабіни і надавав порушникові у вагоні стусанів. Нині правоохоронці з'ясовують обставини сутички. Кажуть, із заявами до них ніхто з учасників бійки не звертався. Свою перевірку проводять і в метрополітені.

Олексій Бітнер, прес-секретар Харківського метрополітену: