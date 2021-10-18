Усім закладам дозволили працювати лише за умови імунізації персоналу або ж негативного ПЛР-тесту.

У "червоній зоні" карантину вже п'ять областей України: Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Одеська і Запорізька. Там під забороною робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ТРЦ й непродовольчих ринків.

Скасовані масові заходи. Обмежень можна уникнути лише за умови 100%-ої вакцинації персоналу і відвідувачів. Посилений карантин відсьогодні і у Львові. Школярів відправили на двотижневі канікули.

А усім закладам дозволили працювати лише за умови імунізації персоналу або ж негативного ПЛР-тесту. Львівські театри, філармонія, органний зал і галереї працюватимуть тільки для відвідувачів з сертифікатом вакцинації або негативним ПЛР-тестом.