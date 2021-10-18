П'ять областей опинилися в "червоній" карантинній зоні [ Редактировать ]
У "червоній зоні" карантину вже п'ять областей України: Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Одеська і Запорізька. Там під забороною робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ТРЦ й непродовольчих ринків.
Скасовані масові заходи. Обмежень можна уникнути лише за умови 100%-ої вакцинації персоналу і відвідувачів. Посилений карантин відсьогодні і у Львові. Школярів відправили на двотижневі канікули.
А усім закладам дозволили працювати лише за умови імунізації персоналу або ж негативного ПЛР-тесту. Львівські театри, філармонія, органний зал і галереї працюватимуть тільки для відвідувачів з сертифікатом вакцинації або негативним ПЛР-тестом.
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94 пацієнти померли, майже тисяча - одужали. Найбільше інфікованих коронавірусом за минулу добу - у Дніпропетровській (371), Львівській (241) та Чернівецькій (282) областях (233). А найменше - на Кіровоградщині (6).
Про це повідомив очільник МОЗу Віктор Ляшко. У їхньому складі будуть правоохоронці та працівники Держспоживслужби.
За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, випадки зараження новим штамом зареєстровані у кожній області України.
Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні державної комісії. Тож 15 жовтня в області почнуть діяти найсуворіші карантинні обмеження.
І доки українців вмовляють вакцинуватися хоча б однією дозою, європейцям колотимуть уже третю. Агенція ЄС із лікарських засобів рекомендує людям, вакцинованим "Пфайзером" та "Модерною", так зване "бустерне" щеплення.