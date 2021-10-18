В МОЗі прогнозують спад хвилі ковіду лише на початку наступного року

Без ресторанів, кіно й масових заходів. В Україні "почервоніли" вже п'ять областей - Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Одеська й Запорізька. На підході - Луганщина, Житомирщина й Сумщина. Уже посилили карантин у Львові.

Жорсткі обмеження не стосуються лише власників так званих "ковід-сертифікатів", тобто вакцинованих. І в поліції вже пообіцяли "дуже ретельно" перевіряти справжність цих перепусток у вільне життя.

Чи змусив локдаун українців щеплюватися активніше - перевірили наші кореспонденти.

Усі - на штурм пунктів вакцинації!

У Запоріжжі - небачені досі черги до центрів щеплення. Стояти доводиться - по пів дня.

Тетяна, жителька Запоріжжя:

Поки свої близькі, знайомі, не захворіли й ми не похоронили їх, то ми нє, ну якось так, а що як все пройде.

Одеса. Пункт вакцинації міської поліклініки.

Леонід Діордієнко, житель Одеси:

Сама вакцинация идет быстро, но у них зависает часто компьютер - из-за этого все останавливается.

Львівський торговельний центр. Черга вишикувалась на кілька десятків метрів.

А ще кілька тижнів тому на таких пунктах вакцинації - було не велелюдно. Посилення карантину все змінило! Тепер сертифікати про вакцинацію чи негативний результат ПЛР-тесту - стали майже квитком до звичного життя. Без них не зайдеш ані до кафе, ані до ТРЦ чи фітнес-центру. Це саме стосується і працівників.

Вероніка Брикуля, жителька Одеси:

На работу не допускают, а как деньги зарабатывать? Поэтому пришлось идти, делать вторую сразу.

А от хто точно залишиться без заробітку, так це працівники одеських непродовольчих ринків і магазинів. Їм у "червоній зоні" працювати заборонено. Як довго триватиме локдаун та чи буде якась компенсація - не зрозуміло.

Федір Кіру, приватний підприємець:

Ну, люди в отчаянии - такая реакция предпринимателей. Люди не чувствуют поддержку от государства. Абсолютно не знают что делать, никто не консультирует что делать.

А от у громадському транспорті в Одесі - все без змін. Людей багато, кожен другий - без маски.

Володимир Немировський, житель Одеси:

Просто знаете: вот есть люди, которые тоже без маски сидят - ну так же само и я. Ну, потому что я не болею, я не боюсь кого-то заразить, правильно?

Катерина Соловйова, жителька Одеси:

Люди просто сами отвечают за свою безопасность. Если сам не защитился, то сам виноват!

Уже третю добу Одещина на першому місці за кількістю нових хворих.

Вадим Шухтін, гендиректор Одеського обласного клінічного медичного центру:

У нас, вот, в пятницу была выписка - двадцать два человека и в принципе, за первый час мы положили двадцать семь! Больные очень тяжелые, больные кислородозависимые соответственно, конечно. Сильно увеличился расход кислорода - в три раза, как минимум.

Ковідні лікарні в області - завантажені на вісімдесят відсотків. А в самій Одесі - вільних ліжок не залишилося взагалі.

Наталія Одарій-Захар'єва, директор Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА:

Також додатково були розгорнуті ліжка - Роздільнянська центральна районна лікарня місто Чорноморськ, в якому повністю розгорнутий шпиталь під ковід - туди теж відправляються жителі міста Одеса!

Облаштувати можна й інші резервні лікарні, але критично не вистачає медперсоналу й ліків.

Катерина Ножевнікова, голова благодійного фонду:

Медикаментов в стационарах не хватает, людям пишут списки на две тысячи, на три тысячи. День реанимации в частной клинике, где тоже нет мест, стоит двадцать тысяч гривен! Вместо того, чтобы пойти и получить бесплатную прививку - мы сейчас готовы продавать квартиры, снимать с себя последние трусы - чтобы вытащить своего пациента с того света!

З четверга на Одещині поліція почне контролювати Міжрегіональні перевезення. Водії, члени екіпажу та пасажири - повинні мати сертифікат вакцинації чи негативний ПЛР-тест. На дорогах навіть з'являться блок-пости.

А це вже "червоне" Запоріжжя. Тут теж лікарні - переповнені.

Олександр Мащак, заступник гендиректора Центру контролю профілактики захворювання МОЗ України:

Для порівняння з минулою осінню кількість захворілих у вісім разів вища. Що дуже важко, це дуже велика кількість з важким перебігом і дуже тривалий перебіг одужання.

Громадський транспорт у місті істотно не змінив умов роботи. Перевозити можна всіх, але за кількістю сидячих місць. Непродовольчі ринки, розважальні заклади й ресторани - зачинені. А от магазини можуть працювати тільки ті, де вакцинований персонал.

Катерина, продавчиня ювелірного магазину:

Один клиент заходил, но не было сертификата и мы, к сожалению, не обслуживали. Потому что было такое вот распоряжение, чтобы спрашивать вакцинацию либо ПЛР-тест, либо довидку. Ну, люди озлобленные конечно.

Львів ще не почервонів, та нові карантинні обмеження - відсьогодні й тут. Без сертифіката - ні до спортзалів, ні в кіно чи театр. Ресторани, ринки, магазини й ТРЦ - як і в містах "червоної зони" - працюватимуть лише ті, де весь персонал має щеплення. Або ж негативні ПЛР-тести.

Тарас Маселко, представник мережі закладів громадського харчування:

Ми працюємо згідно тих обмежень і протоколів, які є складені урядом і місцевою комісією. Ми не допускаємо до роботи працівників, які не мають вакцинації. В ті ключові позиції, які потребуються все-таки для роботи закладу: допускаємо лише при наявності негативного ПЛР-тесту.

Ігор, житель Львова:

Дуже у закладах відчутно. Разом нас не садили, нас садили окремо. Оце проблема - нас велика компанія, ми не можемо разом посидіти. Завжди окремо нас садять.

"Почервоніння" областей призвело й до критичної ситуації на дорогах. На зупинках - довжелезні черги. А на маршрутах - майже немає транспорту. В МОЗі ж поки що прогнози невтішні. Кажуть, країна лише на початку нової хвилі. Її спад очікують не раніше наступного року.