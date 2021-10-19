У виробника стверджують, що вже за два тижні після другої дози рівень антитіл перевищує 95 відсотків.

Нову вакцину проти коронавірусу випробували у Франції.

У виробника стверджують, що вже за два тижні після другої дози рівень антитіл перевищує 95 відсотків.

Найближчим часом компанія планує просити дозвіл на використання своєї вакцини у регуляторів ЄС і Великої Британії.