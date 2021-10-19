Французи випробували нову вакцину від коронавірусу [ Редактировать ]
Нову вакцину проти коронавірусу випробували у Франції.
У виробника стверджують, що вже за два тижні після другої дози рівень антитіл перевищує 95 відсотків.
Найближчим часом компанія планує просити дозвіл на використання своєї вакцини у регуляторів ЄС і Великої Британії.
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