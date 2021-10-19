В Україні зафіксували рекордну смертність від коронавірусу від початку пандемії [ Редактировать ]
538 українців померли від Ковіду попередньої доби.
Це абсолютний рекорд від початку пандемії. 15,5 тисяч людей інфікувалися.
Ушпиталили майже три тисячі хворих.
За останню добу проти коронавірусу щепили 193 тисячі людей, більшість - першою дозою.
Повністю вакциновані від початку пандемії 6,5 мільйонів громадян.
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