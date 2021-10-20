Від коронавірусу в Україні померли 495 людей за добу [ Редактировать ]
За попередню добу в Україні майже 19 тисяч інфікувань коронавірусом.
495 хворих померли. Ушпиталили напередодні майже 5,5 тисяч людей.
Водночас минулої доби понад 220 тисяч українців щепилися проти Ковіду.
А від початку кампанії, загалом, повністю вакциновано понад 6,5 мільйонів людей.
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