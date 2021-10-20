Верховна Рада ухвалила зміни до закону про Національний банк України, що необхідно для подальшої співпраці з МВФ.

У другому читанні документ підтримали 255 депутатів.

У такий спосіб хочуть поліпшити взаємодію між Радою та правлінням НБУ та посилити вимоги до членів обох цих колегіальних органів.

Також закон має зміцнити фінансову незалежність Нацбанку.