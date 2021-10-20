Верховна Рада ухвалила зміни щодо закону про НБУ [ Редактировать ]
Верховна Рада ухвалила зміни до закону про Національний банк України, що необхідно для подальшої співпраці з МВФ.
У другому читанні документ підтримали 255 депутатів.
У такий спосіб хочуть поліпшити взаємодію між Радою та правлінням НБУ та посилити вимоги до членів обох цих колегіальних органів.
Також закон має зміцнити фінансову незалежність Нацбанку.
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