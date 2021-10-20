В Росії зафіксували рекордну смертність від коронавірусу [ Редактировать ]
У Росії через спалах ковіду хочуть оголосити вихідний тиждень.
Мовляв, це зупинить поширення інфекції.
Очікується, що вихідні запровадять із 30 жовтня по 7 листопада.
А регіонам зі складною епідситуацією планують надати право встановити неробочі дні вже найближчої суботи.
Нагадаю, в Росії зараз рекордна смертність від коронавірусу.
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Очікується, що вихідні запровадять із 30 жовтня по 7 листопада.
495 хворих померли. Ушпиталили напередодні майже 5,5 тисяч людей.
Захворюваність на коронавірус там стрімко зросла за всіма показниками. І до пунктів вакцинації теж шикуються довжелезні черги.
Напередодні там інфікувалися майже 34 з половиною тисячі людей. Це максимум за пандемію.
412 наших співвітчизників померли від ускладнень за минулу добу. Нових випадків зареєстровано майже 19 тисяч.