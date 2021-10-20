І рекорди імунізації ставить Львівщина! Хоча ситуація в регіоні не найгірша, до пунктів вакцинації там довжелезні черги! До речі, уже з першого листопада у Львові потрапити в ресторани можна буде лише з ковід-сертифікатом. Про наміри посилити карантин, якщо епідситуація не покращиться, заявив мер міста Андрій Садовий.

А от що відбувається в місті зараз? Яка ситуація в лікарнях? - розкаже Христина Гашенко.

Христина Гашенко, журналістка:

Це лікарня швидкої допомоги Львова. Тут найбільше на заході України ковідне відділення. 730 ліжок. Сьогодні в медзакладі більше 400 хворих.

І усі ці пацієнти далеко не пенсійного віку. Наймолодшому - 26 років. Здебільшого хворі мають супутні патології.

Зоряна Романишин, лікар-терапевт лікарні швидкої допомоги Львова:

Зазвичай хвороба дуже прогресує. Це може бути від трьох до п'яти днів, відповідно вони вже поступають - пацієнти з двобічною пневмонією. Практично тотальною - від 60 до 90 відсотків ураження легеневої тканини.

У ковідному відділенні лікарні усі хворі - тяжкі. Медсестри ледь встигають змінювати крапельниці.

Тетяна, медсестра лікарні швидкої допомоги Львова:

Важче протікає. Більша смертність. Хворі набагато важчі, лежачих дуже багато. Тобто, які не можуть собі води бодай подати.

Найгірша ситуація в реанімації. Усі пів сотні місць зайняті. Усі пацієнти не вакциновані. Три доби медики боролися за життя 40-річної матері трьох дітей. Лікарі тричі її реанімували. Однак врятувати жінку не вдалося.

Наталія Матолінець, завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Львівської лікарні швидкої допомоги:

Пацієнтка помирала у свідомості. Пацієнтка помирала від прогресуючої дихальної недостатності. Де на комп'ютерному томографічному знімку повністю відсутні легені. Легені молодої жінки згоріли. Їй просто не було чим дихати.

Жінка була противницею вакцинації. Хоча медики весь час наголошують: щеплення - єдиний шанс на порятунок. І в поліклініці цієї ж лікарні люди стоять у чергах, щоб зробити протиковідну ін'єкцію. Частина - записалися попередньо.

Галина Федорченко, жителька Львова:

415й, 415й Звичайно мені було б легше записатися і прийти на ту годину, на котру я записана. І я б стільки часу не тратила. Ну, а так приходиться сидіти й чекати.

Щойно вакцинувалася 73-річна Надія Кучма.

Надія Кучма, жителька Львова:

Син казав: мамо "Пфайзером", а вони кажуть що краще, що у вас хвороби різні. Ви вже старі. Не буду сі сварити. Я від пів сьомої стою. Я вже нічого не хочу. Я їсти хочу, я ще нічого не їла.

Щоб ліквідувати черги, у поліклініці планують подовжити час роботи вакцинального кабінету. Адже у порівнянні з вереснем кількість охочих щепитися зросла на 300 відсотків

Наталія Мотринець, медичний директор поліклініки Львівської лікарні швидкої допомоги:

Зараз розглядаємо терміново такий момент, щоб запровадити вакцинацію з восьмої й до восьмої вечора. Також задіяти суботи. Це те, що ми можемо зробити від себе. Це збільшити час для допуску вакцинації.

Охочих підставити плече під укол побільшало на 300 відсотків, кажуть лікарі. І причин кілька: це і ковідний сплеск, і нові карантинні вимоги.