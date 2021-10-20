Загадково зник друг загиблого Андрія Павлова [ Редактировать ]
Зникнення у Кривому Розі. Поліція розшукує друга померлого в понеділок Андрія Павлова - брата покійного мера Костянтина Павлова.
В'ячеслав Малютяк зник за загадкових обставин. Він вийшов із дому й не повернувся. Телефон чоловіка знайшли у вантажівці в іншому місті.
Нагадаємо, причиною смерті Андрія Павлова судмедексперти називають "випадкове отруєння алкоголем". А міського голову Кривого Рогу виявили застреленим на порозі власного будинку в серпні. Слідство триває досі.
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Андрій Павлов - молодший брат мера Кривого Рогу, Костянтина Павлова. Його теж знайшли мертвим на порозі власного будинку 15 серпня.
Поліція попередньо не знайшла слідів насильницької смерті. А от знайомі родини вважають, що Андрія вбили.
Костянтина Павлова теж знайшли мертвим на порозі власного будинку 15 серпня. Слідство триває досі, розглядають три версії - вбивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю.
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