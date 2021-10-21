Україна стала п'ятою за добовим приростом інфікованих коронавірусом [ Редактировать ]
За добовим приростом інфікованих коронавірусом Україна на п'ятому місці в світі.
Більше тільки в Сполучених Штатах, Великій Британії, Росії та Туреччині.
Загалом напередодні на Ковід-19 на планеті захворіли 452 тисячі людей.
Близько 7,5 тисяч померли.
Загалом за час вакцинальної кампанії у світі використано майже 6 мільярдів і 700 мільйонів доз вакцини.
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Захворюваність на коронавірус там стрімко зросла за всіма показниками. І до пунктів вакцинації теж шикуються довжелезні черги.
412 наших співвітчизників померли від ускладнень за минулу добу. Нових випадків зареєстровано майже 19 тисяч.
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