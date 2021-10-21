Лауреат премии "Оскар" и дважды обладатель "Грэмми", британский композитор Лесли Брикасс умер во Франции в возрасте 90 лет. О смерти музыканта сообщил в Instagram его сын Адам.

Брикасс-младший написал, что отец "скончался мирно" и опубликовал несколько его личных фотографий. Также он процитировал один из самых известных хитов своего отца "Feeling Good":

Sleep in peace when the day is done... And I'm feeling good ("Спи спокойно, когда закончился день... И я чувствую себя хорошо").

На смерть композитора также отреагировала его близкая подруга Джоан Коллинз. 88-летняя актриса разместила в Instagram пост, посвященный ему:

Один из величайших авторов песен нашего времени, автор хитов "Candyman", "Goldfinger" и мой лучший друг Лесли Брикасс, к сожалению, умер. Он и его красавица Иви (жена музыканта Ивонн Ромейн - ред.) были в моей жизни более 50 лет. Я буду ужасно скучать по нему.

Хит "Feeling Good" считается визитной карточкой Брикасса, став мировой музыкальной и джазовой классикой. В разные годы песню исполняли множество музыкантов - Нина Симон, Энтони Ньюли Джордж Майкл, Майкл Бубле, Muse и другие.

Наибольшую известность Лесли Брикасс получил за написание музыки к фильму о Джеймсе Бонде "Голдфингер" (1964), "Живешь только дважды" (1967), мюзиклу "Доктор Дулиттл" (1967), комедии "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" (1971), "Супермен" (1978), "Один дома" (1981), "Казино" (1995), "Остин Пауэрс" (1999), "Брюс Всемогущий" (2003), "Мадагаскар" (2005) и других.

За песню "Talk to the Animals" к "Доктору Дулитлу" Брикасс получил "Оскар".

В 1989 году Брикасса включили в Американский Зал славы авторов песен. Он стал четвертым британцем, попавшим туда, после Джона Леннона, Пола Маккартни и Ноэла Куарда.

Напомним, что в июле 2020 года умер легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе, написавший ряд хитов к кинофильмам.