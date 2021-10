Лауреат премии "Оскар" и дважды обладатель "Грэмми", британский композитор Лесли Брикасс умер во Франции в возрасте 90 лет. О смерти музыканта сообщил в Instagram его сын Адам.

Брикасс-младший написал, что отец "скончался мирно" и опубликовал несколько его личных фотографий. Также он процитировал один из самых известных хитов своего отца "Feeling Good":

Sleep in peace when the day is done... And I'm feeling good ("Спи спокойно, когда закончился день... И я чувствую себя хорошо").