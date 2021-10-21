Умер автор хита "Feeling Good", музыки к Бондиане и "Супермену" (фото, видео) [ Редактировать ]
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Лауреат премии "Оскар" и дважды обладатель "Грэмми", британский композитор Лесли Брикасс умер во Франции в возрасте 90 лет. О смерти музыканта сообщил в Instagram его сын Адам.
Брикасс-младший написал, что отец "скончался мирно" и опубликовал несколько его личных фотографий. Также он процитировал один из самых известных хитов своего отца "Feeling Good":
Sleep in peace when the day is done... And I'm feeling good ("Спи спокойно, когда закончился день... И я чувствую себя хорошо").
На смерть композитора также отреагировала его близкая подруга Джоан Коллинз. 88-летняя актриса разместила в Instagram пост, посвященный ему:
Один из величайших авторов песен нашего времени, автор хитов "Candyman", "Goldfinger" и мой лучший друг Лесли Брикасс, к сожалению, умер. Он и его красавица Иви (жена музыканта Ивонн Ромейн - ред.) были в моей жизни более 50 лет. Я буду ужасно скучать по нему.
Хит "Feeling Good" считается визитной карточкой Брикасса, став мировой музыкальной и джазовой классикой. В разные годы песню исполняли множество музыкантов - Нина Симон, Энтони Ньюли Джордж Майкл, Майкл Бубле, Muse и другие.
Наибольшую известность Лесли Брикасс получил за написание музыки к фильму о Джеймсе Бонде "Голдфингер" (1964), "Живешь только дважды" (1967), мюзиклу "Доктор Дулиттл" (1967), комедии "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" (1971), "Супермен" (1978), "Один дома" (1981), "Казино" (1995), "Остин Пауэрс" (1999), "Брюс Всемогущий" (2003), "Мадагаскар" (2005) и других.
За песню "Talk to the Animals" к "Доктору Дулитлу" Брикасс получил "Оскар".
В 1989 году Брикасса включили в Американский Зал славы авторов песен. Он стал четвертым британцем, попавшим туда, после Джона Леннона, Пола Маккартни и Ноэла Куарда.
Напомним, что в июле 2020 года умер легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе, написавший ряд хитов к кинофильмам.
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