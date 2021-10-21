Недавнее исследование, проведенное Государственным университетом Огайо, показало, что четырехнедельная диета, состоящая из продуктов с высокой степенью переработки, вызвала серьезную воспалительную реакцию в мозгу стареющих крыс с признаками потери памяти, передает newsyou.info.

Кроме того, добавление в обработанные продукты DHA омега-3 жирных кислот предотвращало проблемы с памятью и почти полностью снижало воспалительные эффекты. Соответствующие результаты исследования опубликованы в англоязычном журнале "Brain, Behavior, and Immunity".

Диета животных в исследовании имитировала готовые к употреблению продукты для людей, которые часто упаковываются для длительного хранения, такие как картофельные чипсы и другие закуски, замороженные обеды (блюда из макарон и пиццы) и колбасные изделия с консервантами.

Такая диета с высокой степенью переработки обычно ассоциируется с ожирением и диабетом 2 типа. Новые результаты показывают, что в случае продуктов с высокой степенью переработки повреждение старого мозга становится заметным уже через четыре недели.

"Тот факт, что мы видим эти эффекты так быстро, немного беспокоит. Эти результаты показывают, что употребление обработанных пищевых продуктов может привести к значительной и резкой потере памяти, а у стареющего населения быстрая потеря памяти с большей вероятностью приведет к нейродегенеративным заболеваниям, таким как болезнь Альцгеймера" , - сообщает автор исследования Рут Барриентос из Института исследований Университета штата Огайо.

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