Екатерина Кухар беременна в третий раз [ Редактировать ]
Источник: Instagram
39-летняя прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар заявила о беременности в эфире танцевального шоу. Однако деталей она не раскрыла и отказалось комментировать свое положение.
Так, после выступления пары Александры Зарицкой и Юрия Мешкова звезда не смогла сдержать своих эмоций. Такое поведение она решила объяснить тем, что ждет третьего ребенка.
Наверное, я сегодня такая эмоциональная, потому что в положении.
Новость о том, что прима-балерина беременна впечатлила всех присутствующих в павильоне.
Ведущий Юрий Горбунов также был шокирован заявлением судьи, поэтому растерялся и не стал комментировать происходящее.
Напомним, что Скарлетт Йоханссон станет мамой во второй раз. Ранее "Подробности" сообщали о том, что российские актеры Иван Янковский и Диана Пожарская впервые стали родителями.
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