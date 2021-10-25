39-летняя прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар заявила о беременности в эфире танцевального шоу. Однако деталей она не раскрыла и отказалось комментировать свое положение.

Так, после выступления пары Александры Зарицкой и Юрия Мешкова звезда не смогла сдержать своих эмоций. Такое поведение она решила объяснить тем, что ждет третьего ребенка.

Наверное, я сегодня такая эмоциональная, потому что в положении.

Новость о том, что прима-балерина беременна впечатлила всех присутствующих в павильоне.

Ведущий Юрий Горбунов также был шокирован заявлением судьи, поэтому растерялся и не стал комментировать происходящее.

Напомним, что Скарлетт Йоханссон станет мамой во второй раз. Ранее "Подробности" сообщали о том, что российские актеры Иван Янковский и Диана Пожарская впервые стали родителями.

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