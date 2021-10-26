Инфекционист рассказала, кому нужна третья доза COVID-вакцины [ Редактировать ]
Бустерная (третья) доза вакцины от коронавируса нужна не всем. Ее следует колоть людям с иммунодефицитом - слабой выработкой антител. При этом молодым людям такая прививка может нанести скорее вред, чем защитить. Об этом заявила ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская.
Врач объяснила, что насморк – это не иммунодефицит. Как правило, у организма проявляется слабая выработка антител при наличии онкологического или другого тяжелого заболевания.
"Я согласна в принципе с международными организациями, которые говорят, что ее (бустерную дозу, – ред.) нужно вводить лицам с иммунодефицитными состояниями. Только у нас иммунодефицит приклеивают ко всем на свете. Часто насморк – ой, у меня иммунодефицит. Нет, это не иммунодефицит. Иммунодефицит – это, в частности, у онкобольных и еще. У них слабо идет выработка антител как правило", – объяснила инфекционист.
Что касается молодежи - по словам Голубовской, существуют авторитетные статьи, согласно которым бустерная прививка противопоказана молодым людям и скорее нанесет вред, чем защитит от пандемии. Поэтому на сегодняшний день о бустере у нас только группам риска обсуждается.
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