Бустерная (третья) доза вакцины от коронавируса нужна не всем. Ее следует колоть людям с иммунодефицитом - слабой выработкой антител. При этом молодым людям такая прививка может нанести скорее вред, чем защитить. Об этом заявила ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская.

Врач объяснила, что насморк – это не иммунодефицит. Как правило, у организма проявляется слабая выработка антител при наличии онкологического или другого тяжелого заболевания.

"Я согласна в принципе с международными организациями, которые говорят, что ее (бустерную дозу, – ред.) нужно вводить лицам с иммунодефицитными состояниями. Только у нас иммунодефицит приклеивают ко всем на свете. Часто насморк – ой, у меня иммунодефицит. Нет, это не иммунодефицит. Иммунодефицит – это, в частности, у онкобольных и еще. У них слабо идет выработка антител как правило", – объяснила инфекционист.

Что касается молодежи - по словам Голубовской, существуют авторитетные статьи, согласно которым бустерная прививка противопоказана молодым людям и скорее нанесет вред, чем защитит от пандемии. Поэтому на сегодняшний день о бустере у нас только группам риска обсуждается.

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