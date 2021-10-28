Перестановки в Кабмине: названы возможные кандидаты [ Редактировать ]
В президентской команде определились с кандидатами на замену нескольким министрам. Их увольнение может состояться в среду, а назначение новых членов правительства - в четверг.
- Вместо министра окружающей среды Романа Абрамовского, который уже подал заявление об отставке, Рада может назначить его зама Руслана Стрельца.
- На место министра обороны Андрея Тарана, как ожидается, перейдет нынешний вице-премьер по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. А его место в Кабмине тогда может занять депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.
- Вице-премьера по стратегическим отраслям промышленности Олега Уруского хотят заменить Павлом Рябикиным. Сейчас он возглавляет Гостаможню.
- В президентской команде также рассматривают увольнение первого вице-премьера по экономике Алексея Любченко. С кандидатурой на его замену определились еще несколько недель назад. Место Любченко может занять замглавы Офиса президента Юлия Свириденко.
Все эти кадровые ротации планируют провести в парламенте на следующей неделе, утверждают источники.
Однако по Любченко пока еще есть вопрос. Вопрос в том, будут ли переводить его на какую-то другую позицию или не найдут для него другого места. Поэтому его отставку могут отложить на позже.
Ранее мы писали о том, что глава Верховного суда ушел в отставку. Напомним, что в конце августа подали в отставку три судьи Верховного суда Украины.
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