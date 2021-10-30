Тарифні головоломки. Ціна опалення для населення залишається не зовсім зрозумілою. З одного боку - влада обіцяє її не підвищувати, з іншого - розцінки на місцях все ж таки переглядатимуть.

Чи з'являться у платіжках нові цифри? На прикладі Одеси з'ясовували мої колеги.

Батареї ще не увімкнули, а в Одесі - тільки й розмов: наскільки подорожчає опалення?

Что будет? Пенсионеры будут платить: голодать, но платить! Это крутые не платят! Люди не будут платить, только если что будут отключать.

Днями міська влада, справді, планує переглянути тарифи. Вартість тепла хочуть підняти в півтора-два рази. Щоправда, це стосуватиметься лише бюджетних установ, а також комерційних та релігійних організацій. Населення, обіцяють, не зачепить.

Ганна Позднякова, директор КП "Теплопостачання міста Одеси":

Оскільки меморандум підписано, для категорії "населення" залишається тариф на рівні минулого року - це 1813 гривень, для всіх інших, якщо казати в одноставковому обчисленні, то вартість однієї гігакалорії для бюджетних установ складе 3100 гривень, для комерційних - 4300.

Утім, чимало одеситів все одно побачать у платіжках нові цифри. І будуть вони в півтора раза вищі, ніж попередні! Бо минулого опалювального сезону більшість містян платили за старим тарифом, хоча вже з грудня діяв новий. Це сталося через правові колізії.

Юрій Звеліндовський, експерт у галузі житлово-комунальних послуг:

Судя по тому, что тариф был приведён к общему такому знаменателю, к общей цифре - холодные месяцы - декабрь, январь, февраль, они будут ощутимы. Может, за счет того, что будут деньги с городского бюджета дополнительно какие-то выделены, наши жители и не увидят такой разницы, но скорее всего, они её увидят!

За меморандумом, який підписали міська влада, уряд та "Нафтогаз" - компенсувати різницю в тарифах мають громади. Кабмін, щоправда, обіцяє залишити регіонам гроші від деяких податків, але розраховувати на них можна буде лише з наступного року.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

То есть, соответственно, центральная власть ставит руководство городов перед выбором - либо отдать половину городского бюджета на компенсацию вот этой разницы, чтобы сохранить жителям нашего города прежний тариф, но тогда не останется денег ни на детские сады, ни на дороги, ни на социальное обеспечение, ни на что денег не останется, либо же - повышать тариф для населения. Ну, вы понимаете, что тут - выбор без выбора! То есть, тут хорошего решения просто нет!

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Если государство не внесёт изменения в бюджет 2021 года, соответственно - и 2022 года, и не компенсирует городам ту разницу, не подстрахует бюджеты городов, то бюджеты городов фактически лишатся более половины бюджетов своего развития, что является неподьёмным для городов даже миллионников. А есть города, которые с бюджетом минимальным - они, получается, в минус выходить будут. Знаете, в таком случае нам всем стоит уповать только на тёплую зиму или на тёплый день, вот как сегодня.

Опалювальний сезон в Одесі має стартувати в понеділок - з 1 листопада. Батареї, передовсім, потеплішають у мед-закладах, дитсадках і школах.