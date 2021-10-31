15 "червоних" регіонів. Нові приголомшливі дані щодо померлих, вакцинальний бум. І скандали в довжелезних чергах до пунктів щеплення. Цього тижня ковідні новини мало не щодня вражали цифрами.

Маємо і найбільшу кількість хворих від початку пандемії - майже 27 тисяч за добу. І локдаун для нещеплених.

Вже від завтра він почне діяти у Києві. Громадський транспорт у столиці працюватиме лише для вакцинованих, або для тих, хто має свіжий ПЛР-тест чи довідку про одужання від Ковіду. Без них, до речі, не впускатимуть навіть у торговельні центри. І на карантинних зайців чекатиме чималий штраф - до 34 тисяч гривень.

І такі суворі обмеження викликали ажіотаж у центрах для щеплень. А в Івано-Франківську, який відучора став "червоним", ледь до бійки не дійшло. Коли люди дізналися, що закінчилася вакцина, то відмовилися випускати медиків. Вгамовувати емоції довелося поліції.

Як результат, тільки цього тижня зробили понад півтора мільйона щеплень. А загалом, плече під укол уже підставили майже десять мільйонів українців. Та поки це лише третина населення.