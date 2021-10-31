Влітку 2014 року, через запеклі бої на Донбасі, ветеран втратив єдиного онука

Пішов на сто четвертому році з життя. Сьогодні вранці не стало Івана Залужного, легендарного запорізького ветерана Другої Світової війни.

Він пережив голодомор. Від початку війни був на фронті, брав участь у боях за Сталінград, після перемоги - продовжив службу в армії. А вже влітку 2014 року, коли на сході України точилися запеклі бої, Іван Залужний втратив єдиного онука.

Ця історія набула широкого розголосу. Залужний активно підтримував запорізьких атовців. А три роки тому - йому вручили орден "За мужність" третього ступеня. Коли й де саме прощатимуться з ветераном - поки невідомо.