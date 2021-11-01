Затори, штрафи та бійки за щеплення. Столиця відсьогодні - у червоній зоні. У місті - додаткові обмеження на проїзд у транспорті. Користуватися ним тепер можна, лише маючи ковід-сертифікат або негативний тест. Те саме стосується торговельних центрів, ресторанів і спортзалів. Тож люди масово штурмують центри вакцинації.

Як кияни дотримуються карантину, хто перевіряє сертифікати й чи штрафують уже за порушення? Розкаже Даніїл Снісар.

Суворі обмеження "червоної" зони в столиці спровокували неабиякий попит на вакцинацію проти коронавірусу. Ті, хто зволікав із щепленням до останнього - тепер змушені чекати ін'єкції в чергах по кілька годин. У декого - здають нерви. Так напередодні у пункті вакцинації в одному з торговельних центрів дійшло до бійки.

Ажіотаж зрозумілий, адже ті, хто має ковід-сертифікат, негативний ПЛР-тест, або довідку про перенесену хворобу, у "червоній" зоні мають чимало привілеїв: можуть відвідувати заклади харчування, спортзали, кінотеатри, користуватися громадським транспортом.

Даніїл Снісар, кореспондент:

Проїзд у метро без щеплення теж під забороною. Що правда, наявність довідок на вході до підземки, на відміну від минулих локдаунів, ніхто не перевіряє. Спеціальні мобільні групи робитимуть це вибірково, на деяких станціях - за турнікетами.

Вони ж вибірково перевірятимуть дотримання маскового режиму та наявність документів у наземному транспорті. Думки жителів столиці, щодо нововведень - різняться.

Наталія:

Ну, как бы, если надо, то надо. Но должно же быть как то организовано, это ж невозможно! Очереди везде, стоять нужно. Ну я не знаю, это сложно. Неорганизованно. Вплоть до того, что я уже думаю - было б это в частных клиниках, уже бы пошел, сделал и все. Потому что, это невозможно.

Олена:

Абсолютная дуристика. Потому что людям надо как то жить, сколько ж можно эти локдауны!

Андрій:

Я сам переболел, я знаю, что это такое. По этому, это надо. Потому что, народ у нас не дисциплинированный. Если нельзя, то они делают.

Нові обмеження поширюються і на державні установи, зокрема - центри надання адмінпослуг.

У нас через те, що це будівля адміністрації - я не можу вас пустити без зеленого сертифіката - така от ситуація сьогодні.

А от чи дотримуються карантинних вимог "червоної" зони у громадських місцях? Спільно з поліцією, представниками держпродспоживслужби й районної адміністрації - рушаємо до магазинів і торгових центрів.

Діана, спікер Оболонського відділку:

Вони мають стовідсотково, всі співробітники бути вакциновані, або мати свіжий ПЦР-тест, не більше 72 годин. Також у всіх відвідувачів має бути. Правоохоронці складають на правопорушників адміністративні протоколи. Штраф від 17 тисяч гривень до 34 тисяч.

Ви знаєте, що першочергове наше питання - це вакцинування. Журнал термометрії надасте, ми звіримо, скільки вас і ви зможете надати документи.

У цьому продуктовому супермаркеті - порушень не виявили. Усі співробітники мають довідки. Покупці дотримуються маскового режиму. А от у сусідньому ТРЦ, з відвідувачами картина геть протилежна.

Да не хочу я одевать маску! Не Хочу! - Камон! Может, вы меня еще будете спрашивать? Вы у меня еще будете спрашивать про прививки, которые я делал в школе? Почему я должен вам показывать?

Незнання законів не звільняє від відповідальності. Лише за кілька годин правоохоронці склали 15 адмінпротоколів про порушення карантинних вимог. Скільки ще складуть - залежить від епідситуації, показників захворюваності та сумлінності киян. Адже жити з новими правилами доведеться щонайменше кілька тижнів.