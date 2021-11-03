На фронті від початку доби два порушення режиму припинення вогню. Поблизу селищ Лобачеве та Південне противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Втрат у війську немає. На передових позиціях наших захисників на Луганщині побував Руслан Смещук.

Передові позиції під Попасною зустрічають дощем та звуками бензопили - десь там, з боку противника. Наші окопи тут майже впритул підступають до ворожих.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Це пила противника, працюють, і що вони роблять? Можливо дрова заготовлюють, чи обладнують.

Іноді вдалині чути кулеметні черги та вибухи підствольних гранат. Але вояки на це, схоже, не звертають уваги. Це звичний звуковий фон для передової.

"Ромбик", військовослужбовець Збройних сил України:

Вдень тиша, от коли починається смеркатися чотири години, пів на п'яту, як наші хлопці кажуть - дискотека починається. От тоді й вже не сон не бере, нічого. Хлопці по різним своїм воякам розбігайтесь і починаємо.

Але минулої ночі очікуваної "дискотеки" не було. Панувала незвична тиша. Тиша, що бентежить сильніше за ворожий вогонь.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Я вам скажу по своєму, стрільба зі стрілецької зброї - це тихо. А особливо, якщо не інтенсивна, то це рай. Але це трошки напрягає. Чи вони щось там готують, чи опять мира запросили.

Миру супротивник просить щоразу після того, як отримує добрячу відповідь, - розповідають вояки.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Постійно починається обстріл, ми даємо відповідь і вони сразу дзвонять і говорять ми запрошуємо режим тиші. Нам кажуть - все не стріляйте. Ми перестаємо стріляти, а вони продовжують стріляти.

Але більше за ворожі кулі та міни тут, на передовій, не люблять бруд. Багнюка - неприємний супутник та один із головних ворогів піхоти.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Глина що розлазиться від дощу і потім ти її тягаєш. Цілий такий блін. Воно налипає як пластилін. Дощу не хочеться.

Але куди від негоди подітися - зараз тут затягнули дрібні, але постійні дощі. Тож до кінця тижня передова перетвориться на суцільне болото.