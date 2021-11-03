Де знайти гроші на боротьбу з кліматичними змінами? Відповідь на це запитання шукають на кліматичній конференції ООН у Глазго. Понад сотню світових лідерів - вже роз'їхалися по домівках, за роботу взялися команди перемовників. Саме від них залежать остаточні рішення історичного саміту. Докладніше - Світлана Чернецька

Вони обіцяють стримати перегрівання планети, зупинити вирубування лісів та знизити викиди вуглецю та метану в атмосферу. В Глазго світові лідери висловили доволі амбітні плани з рятування людства. Тепер важливо, аби ці гучні заяви не залишилися порожніми словами. Тисячі перемовників на полях саміту відшліфовують деталі нових кліматичних угод.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Годинник судного дня ще тікає? Але біля нього вже працює команда зі знешкодження бомб і вони вже починають перерізати дроти. Сподіваюся, правильні дроти. Моє послання до команд перемовників просте: світові лідери вже поїхали, і увага людей усього світу спрямована на вас.

Сьогоднішній день присвячений чи не найважливішому питанню - де взяти гроші. Перехід на зелену енергетику - задоволення недешеве, інакше світ давно вже б відмовився від викопного палива. За приблизними підрахунками, на боротьбу з кліматичними змінами в наступні три десятиліття - знадобиться 100-150 трильйонів доларів.

Джанет Єллен, міністр фінансів США:

Прірва між тим, скільки грошей мають уряди та скільки потрібно світові - дуже велика. Тож приватний сектор мусить зіграти більшу роль. Треба відмовитися від викидів вуглецю, бо здоров'я і добробут планети важливіший за прибутки. Бо зараз багато відновлюваних джерел енергії дешевші, аніж аналоги на основі вуглецю.

Велика Британія береться продемонструвати на практиці втілення цієї ідеї. Усі підприємства країни зобов'язані показувати чіткий план переходу на "зелене виробництво". Це не означає відмову від вуглецю. Йдеться про баланс між викидами CO2 і кількістю вуглекислого газу, який вилучають з атмосфери. Утім, чимало бідніших країн остерігаються таких сміливих планів.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Ми рухаємося до кліматичної нейтральності, але не забуваймо про економічні наслідки пандемії та різні рівні розвитку окремих країн і регіонів. Не всі ми маємо однакову базу, але пам'ятаймо один принцип: кардинальні зміни не можуть відбуватися коштом людей.

Розвинуті країни обіцяють допомогти грошима. І щороку виділяти по 100 мільярдів доларів біднішим державам для боротьби з кліматичними змінами. А от як нашкребти такі кошти - залишається питанням.