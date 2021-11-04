Курс евро упал до очередного минимума [ Редактировать ]
На пятницу, 5 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс евро на уровне 30,28 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Это на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 5 ноября установлен на таком уровне: 30,2848 гривен за евро (-0,0798 грн). При этом курс евро на 3 ноября составляет 30,3646 гривен за евро.
Таким образом, официальный курс евро упал до минимума более чем за год. Ниже курс был только 2 июля 2020 года - 29,9971 гривен.
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