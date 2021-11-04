Іспанію і Португалію засипало снігом [ Редактировать ]
Іспанію і Португалію засипало снігом. У кількох іспанських муніципалітетах температура знизилася до мінус п'яти за Цельсієм. Негода заблокувала десятки доріг. Паралізований рух у районах Каштелу-Бранку та Гуарда. Рятувальники вже розчищають магістралі. Синоптики попереджають про можливу ожеледицю на дорогах. Сніжитиме, ймовірно, до понеділка.
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