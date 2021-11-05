Великий міністропад: чому звільнили п'ятьох та хто вже отримав роботу?

Режим сьогодні не "турбо", а "на мінімалках". На порядку денному - і кадрові чистки, і олігархи. Спершу - беруться за роботу над помилками у законі про деолігархізацію.