Верховна Рада напередодні призначила нових міністрів [ Редактировать ]
Верховна Рада напередодні призначила нових міністрів. Очільником Міноборони став колишній віцепрем'єр Олексій Резніков. Міністерство реінтеграції очолила Ірина Верещук. Міністром з питань стратегічних галузей промисловості став ексголова Держмитслужби - Павло Рябікін.
Заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко обійняла посади віцепрем'єра і міністра економіки. А сьогодні Кабмін, вже в оновленому складі, звітуватиме перед депутатами про підготовку до опалювального сезону.
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Велика роздача міністерських портфелів. Претенденти - зранку чекають, коли пересядуть у ложу до Прем'єра. Ще напередодні там був і Олексій Резніков.
Найкоротший урядовий шлях в Олексія Резнікова - перенести речі з кабінету Мінтот у кабінет міністра оборони. Його кандидатуру запропонував Зеленський. Призначали також під наглядом президента.
Режим сьогодні не "турбо", а "на мінімалках". На порядку денному - і кадрові чистки, і олігархи. Спершу - беруться за роботу над помилками у законі про деолігархізацію.
На це Верховна Рада сьогодні виділила 800 мільйонів гривень. Кошти спрямують на закупівлю обладнання для таких станцій.
Масове звільнення міністрів - головна тема в парламенті. Та перед урядовими чистками - деолігархізація. Нардепи виправляють свої ж помилки, коли поспішно дозволили визначати олігархів і РНБО, і НАЗК, тепер віддають ці повноваження лише Радбезу.