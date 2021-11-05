Спалах коронавірусу фіксують в Китаї [ Редактировать ]
У світі напередодні зафіксували понад півмільйона заражень Ковідом. Близько семи з половиною тисяч людей померли від ускладнень. Серед держав з найбільшим денним приростом - США, Росія і Велика Британія. Спалах коронавірусу фіксують і в Китаї. Влада посилила контроль на кордоні. Людей просять не виїздити за межі країни без нагальної потреби. У США нещодавно дозволили щепити дітей у віці від 5 до 11 років. У Нью-Йорку навіть платитимуть по сто доларів за укол. А от в Латвії грошову компенсацію пропонуватимуть дорослим - в разі ускладнень після вакцинації.
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