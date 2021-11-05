Діаманти останньої французької королеви Марії-Антуанетти виставили на аукціон. Серед коштовностей - браслети, у яких загалом міститься 112 діамантів. Їхня початкова вартість становитиме від двох до чотирьох мільйонів доларів. Аукціон відбудеться вже наступного вівторка в Женеві. Два роки тому підвіска французької королеви Марії-Антуанетти пішла з молотка за рекордні 36 мільйонів доларів.

Макс Фавкетт, ювелір: