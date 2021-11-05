На Женевському аукціоні продадуть діаманти Марії-Антуанетти [ Редактировать ]
Діаманти останньої французької королеви Марії-Антуанетти виставили на аукціон. Серед коштовностей - браслети, у яких загалом міститься 112 діамантів. Їхня початкова вартість становитиме від двох до чотирьох мільйонів доларів. Аукціон відбудеться вже наступного вівторка в Женеві. Два роки тому підвіска французької королеви Марії-Антуанетти пішла з молотка за рекордні 36 мільйонів доларів.
Макс Фавкетт, ювелір:
Коштовності, яким понад дві сотні років, - це справді те, на що полюватимуть справжні ювеліри чи не з усього світу. І тут неможливо передбачити, хто скільки зможе заплатити. Бо насправді ці коштовності не можна оцінити. Тому аукціон, я впевнений, буде цікавим.
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