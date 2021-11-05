Документы будут принимать вплоть до октября 2022 года/ фото: УЕФА

Украина планирует стать страной-хозяйкой женского Евро-2025 и подала в УЕФА заявку. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Таким образом, в общей сложности УЕФА получили 6 заявок от 8 стран, которые хотят принять чемпионат Европы по футболу среди женщин. Известно, что на турнир претендуют Франция, Польша, Швейцария, Украина и совместная скандинавская заявка Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции.

Отмечается, что документы будут принимать вплоть до октября 2022 года, при этом победитель будет определен в декабре того же года. В УЕФА ужесточили требования к претендентам на проведение турнира. Теперь требуется для проведения 8 стадионов 4 категории, вмещающих по меньшей мере 15 тысяч зрителей.

Читайте также, в нидерландском Зейсте состоялась жеребьевка финальной части Евро-2022 по футзалу. По регламенту 16 участников финальной стадии были разбиты на 4 группы по 4 команды, Украина попала в группу А вместе со сборными Нидерландами (хозяева турнира) и Португалией (действующий чемпион Европы).

Кроме того, поединки чемпионата Европы "Евро-2020" смотрела рекордная зрительская аудитория. Таким образом, матчи смотрели 5,2 миллиарда зрителей. При этом финал турнира в среднем лицезрели 328 миллионов человек, а основные поединки - 100 миллионов человек.

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