Дівчина пройшла відбір на престижний конкурс для молодих оперних співаків у Парижі.

У Бельгії трагічно загинула оперна співачка з України. 28-річна Елла Петніченко навчалась у Королівській консерваторії міста Льєж. Трагедія сталася у вівторок.

Як пише місцева преса, дівчину збив трамвай. Петніченко родом із Донецької області. Закінчила Харківський університет мистецтв. Три роки тому поїхала на навчання в Бельгію.

Незадовго до інциденту дівчина пройшла відбір на престижний конкурс для молодих оперних співаків у Парижі.