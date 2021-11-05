Українку збив трамвай у Бельгії [ Редактировать ]
У Бельгії трагічно загинула оперна співачка з України. 28-річна Елла Петніченко навчалась у Королівській консерваторії міста Льєж. Трагедія сталася у вівторок.
Як пише місцева преса, дівчину збив трамвай. Петніченко родом із Донецької області. Закінчила Харківський університет мистецтв. Три роки тому поїхала на навчання в Бельгію.
Незадовго до інциденту дівчина пройшла відбір на престижний конкурс для молодих оперних співаків у Парижі.
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