На Донбасі дедалі гарячіше. Серед наших військових є поранений. Він зараз у лікарні, медики кажуть - стан бійця задовільний. Сьогодні противник гатив по українських позиціях п'ять разів. І майже всі обстріли із забороненої зброї.

Зупинити атаки вдалося лише вогнем у відповідь. На передовій побував Руслан Смєщук.

Передові позиції в районі Світлодарської дуги - де лінія оборони вдається в окуповану територію. Окопи зустрічають нас рясним, холодним дощем. Армійці таку погоду не люблять. Окрім дискомфорту вона становить небезпеку для життя бійців.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Це погано. Дождь - це погано. Бо плохо видно їхні окопи і позиції. Це усложняє навпаки.

У будь-який момент по цих укріпленнях може вдарити смертельний метал. Зазвичай ворог комбінує озброєння. Під прикриттям кулеметів б'є з важких калібрів. Але вояки задніх не пасуть.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Близько 19:00 сепаратисти відкрили вогонь по нашій позиції зі стрілецької зброї, з автоматів Калашнікова. І також закинули декілька ВОГів з підствольних гранатометів. Ми доповіли командуванню - і надали адекватну відповідь. Сепаратисти припинили вогонь.

Павло, військовослужбовець Збройних сил України:

Або їм БК підвезли. Бо вони мовчали весь тиждень, і почались ці обстріли із стрілецької зброї.

Літом було спокійніше,- кажуть армійці. Зараз противник пішов на загострення.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Сейчас холода починаються - листя в посадках впало, краще позиції видно. Тож вони давлєніє сильніше надають в даний час.

Днями на протипіхотній міні підірвався один із місцевих собак, які вже призвичаїлися жити поруч із бійцями. Пес ціною власного життя врятував вояків.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Оце ПОМ-2 застосовуються силами РФ - закидаються. Це вже розрив - після того, як вона здетонувала. Закинули її місяць тому і в неї час самоліквідації 72 години. Чого вона протрималась так довго, ми не знаємо. І коли собаки бігали - вона здетонувала.

Ці заборонені низкою конвенцій боєприпаси особливо небезпечні в заростях. Ось така міна у зведеному стані. Від пристрою, ніби лапи павука, у різні боки вистрілюють шнури детонації. Варто лише зачепити один із них….

Такі "подаруночки" від ворога прилітають чи не щотижня. Тож навіть на нібито безпечних позиціях і закритих від вогню окопах потрібно бути постійно напоготові.