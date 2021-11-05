Опозиція закликає повернути пільги ветеранам та підвищити пенсії [ Редактировать ]
Повернути пільги ветеранам та підвищити їм пенсії вимагають в опозиції.
Напередодні 78 річниці звільнення Києва від нацистів нардеп Наталія Королевська разом з дітьми війни та ветеранами поклала квіти до пам'ятника генералу Ватутіну.
Наталія Королевська, народний депутaт України, "Опозиційна платформа - За життя":
Сегодня долг для нашего поколения - сделать все, что в наших силах. Все, чтобы нашу украинскую землю, мирное небо, восстановить страну из колоссальных економических и социальных кризисов. Объединить усилия всех здравомыслящих людей, которые любят свою страну, знают свою историю, чтят настоящих героев и никому не позволяют оскарблять героев.
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