42 млн на ремонт кулуарів: Федерація профспілок вважає витрати недоречними [ Редактировать ]
Майже 42 мільйони гривень на лагодження кулуарів. У Верховній Раді зроблять ремонт на третьому поверсі. Облаштують пресцентр та закуплять дороге обладнання та меблі. Водночас, у Федерації профспілок такі витрати називають надмірними та недоречними.
Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України:
Ми порахували, за ці кошти можна купити один із найрозкішніших маєтків у Конча-Заспі.
Уявіть собі, скільки буде вкрадено грошей під час пандемії, під час потреби підтримати людей при наданні субсидій. Під час необхідності підтримати малий і середній бізнес і в час, коли потрібно кожній простій сім'ї. Я вважаю, що ці факти повинні розслідуватися всіма правоохоронними органами.
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