Майже 42 мільйони гривень на лагодження кулуарів. У Верховній Раді зроблять ремонт на третьому поверсі. Облаштують пресцентр та закуплять дороге обладнання та меблі. Водночас, у Федерації профспілок такі витрати називають надмірними та недоречними.

Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України:

Ми порахували, за ці кошти можна купити один із найрозкішніших маєтків у Конча-Заспі.