Китай передчасно засипало снігом [ Редактировать ]
Китай засипало снігом - на 20 днів раніше, ніж у попередні роки. Національний метеорологічний центр оголосив помаранчевий рівень погодної небезпеки. Найбільше хурделило в північних і центральних регіонах країни. Там температура різко знизилася на 14 градусів за Цельсієм. А покрив снігу подекуди сягав 30 сантиметрів. Людей закликали залишатися вдома.
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