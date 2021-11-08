По состоянию на понедельник, 8 ноября, в "красной" зоне эпидемической опасности находятся 17 областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба интернет-представительства президента.

Отмечается, что Херсонская область может первым выйти из нее.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, динамика заболеваемости на коронавирус в Херсонской области несколько улучшается, что позволяет региону одним из первых выйти из "красной" зоны.

Читайте также, Украинцам, которых отстранят от работы за отказ от вакцинации против коронавируса, не будут предоставлять пособия по больничным листкам. Согласно законодательству, пособия по временной потере трудоспособности финансируются, чтобы компенсировать заработок, потерянный за время лечения.

Кроме того, иммунизация от коронавирусной инфекции спасает до 10 жизней украинцев в час. Вакцины помогут преодолеть пандемию, а каждые 6 минут спасается одна человеческая жизнь благодаря иммунизации, 93% госпитализированных не вакцинированы от этой болезни.

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