За порушення правил щодо карантину для посадової особи передбачений штраф - від 34-ох тисяч гривень.

Від сьогодні вийти на роботу без щеплень не зможуть працівники всіх навчальних закладів, центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій.

Водночас щойно працівник отримає довідку про першу вакцинацію, його мають допустити до роботи. За порушення правил щодо карантину для посадової особи передбачений штраф - від 34-ох тисяч гривень.

Нагадаю, раніше профспілка працівників освіти і науки просила урядовців не відсторонювати від роботи вчителів без ковід-щеплень із 8 листопада. Натомість - дати їм ще місяць для проведення вакцинації.