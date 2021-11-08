В Штатах запрацювали нові правила в'їзду [ Редактировать ]
До Америки - тільки із довідкою. Від сьогодні запрацювали нові правила в'їзду до США. На літак пускатимуть лише тих, хто повністю вакцинований, при чому з моменту другого уколу має пройти 14 днів!
У Дерджепі нам пояснили, що довідка не обов'язково повинна бути паперовою - прийматимуть і баркоди. А перевіряти їх зобов'язали авіакомпанії - і відмовляти у посадці на літак, якщо щось не так. Вимогу мати при собі ще й негативний тест на Ковід також залишають.
"Закрутивши гайки", Вашингтон одночасно дає і послаблення: знімає заборону на в'їзд до штатів з країн ЄС і - це важливо - на транзит через Європейські аеропорти. Раніше українці змушені були літати до штатів виключно лише через Стамбул, від сьогодні для них відкриті стиковки через Європу.
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Від 30 жовтня на територію країни пускатимуть лише тих, хто має статус постійного та довгострокового проживання і членів їхніх родин.
Іноземці, які в'їжджатимуть до Сполучених Штатів, з того дня повинні будуть пред'явити сертифікат вакцинації, причому вакцина має бути затверджена США чи ВООЗ.
Відповідне рішення Брюссель ухвалить до кінця цього тижня, - повідомляє кореспондент "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк.
За даними медиків, США - досі на першому місці за кількістю заражень і смертей від коронавірусу. Тих, хто інфікувався, - понад 45 мільйонів, померлих (із початку пандемії) - вже понад 740 тисяч. Вакцини зараз у кожній аптеці доступні й безкоштовні, але досі кількість тих, хто їх отримав, не дотягує до сімдесяти відсотків.
Вірус швидко поширюється у Східній Європі. В Україні, Грузії, РФ - кількість зареєстрованих випадків досягає рекордного або наближається до рівня початку пандемії.