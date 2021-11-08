До Америки - тільки із довідкою. Від сьогодні запрацювали нові правила в'їзду до США. На літак пускатимуть лише тих, хто повністю вакцинований, при чому з моменту другого уколу має пройти 14 днів!

У Дерджепі нам пояснили, що довідка не обов'язково повинна бути паперовою - прийматимуть і баркоди. А перевіряти їх зобов'язали авіакомпанії - і відмовляти у посадці на літак, якщо щось не так. Вимогу мати при собі ще й негативний тест на Ковід також залишають.

"Закрутивши гайки", Вашингтон одночасно дає і послаблення: знімає заборону на в'їзд до штатів з країн ЄС і - це важливо - на транзит через Європейські аеропорти. Раніше українці змушені були літати до штатів виключно лише через Стамбул, від сьогодні для них відкриті стиковки через Європу.