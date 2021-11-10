В Ривненской области сложилась критическая ситуация с распространением коронавируса. Так, за минувшие сутки прибавилось 818 новых больных коронавирусом, 22 человека умерли. Медики городской больницы не выдерживают нагрузки и готовы плюнуть на все и уйти.

Об этом заявил главный врач городской больницы Евгений Кухарчук, передает "Ривне 1"

По его словам, больницы заполнены на 73 процента, существует нехватка мест с кислородом. В то же время он отметил падение темпов вакцинации.

"Ни один больной, который привился, не умер. Я очень всех прошу, коллеги, обратите внимание на это дело. Мы не выдержим, мы просто не можем выдержать. Плюнем на все и пойдем, оставим больницу", – отметил он.

Главврач призвал граждан вакцинироваться против коронавируса, чтобы остановить его распространение.

Городской голова Александр Третьяк отметил, что в Центральной городской больнице уже не хватает санитаров для вывоза тел умерших.

"Фактически сам главный врач больницы сам лично занимается вывозом, простите, умерших тел (…) Если количество больных перейдет эту грань, резко прыгнет, и будет коллапс в системе охраны здоровья, люди по улицам, по домам, по городу просто будут умирать, простите, как мухи… И нам будет не как их спасать", – сказал он.

Отметим, в Украине за прошлые сутки, 9 ноября, зафиксировано 23 283 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 539, медработников - 529).