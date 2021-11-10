Пандемію коронавірусу можна вважати подоланою лише тоді, коли лікарні не будуть переповнені ковідними хворими. Утім, сам вірус нікуди не зникне, і людству доведеться навчитися жити з ним.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге. Новий спалах інфекції в Європі він пояснив уповільненням імунізації - переважно через скептицизм щодо вакцин та фейкові новини.

Якщо рівень захворюваності не знизиться, до лютого наступного року від коронавірусних ускладнень у Європі може померти ще півмільйона людей. ВООЗ планує створити спеціальну робочу групу задля врегулювання питань із вакцинацією. Нагадаю, місяць тому в організації сформували новий пул експертів, щоб вивчити походження коронавірусу. Це вважають "останнім шансом людства" дізнатися правду.