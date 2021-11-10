Коронавірус нікуди не зникне - ВООЗ [ Редактировать ]
Пандемію коронавірусу можна вважати подоланою лише тоді, коли лікарні не будуть переповнені ковідними хворими. Утім, сам вірус нікуди не зникне, і людству доведеться навчитися жити з ним.
Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге. Новий спалах інфекції в Європі він пояснив уповільненням імунізації - переважно через скептицизм щодо вакцин та фейкові новини.
Якщо рівень захворюваності не знизиться, до лютого наступного року від коронавірусних ускладнень у Європі може померти ще півмільйона людей. ВООЗ планує створити спеціальну робочу групу задля врегулювання питань із вакцинацією. Нагадаю, місяць тому в організації сформували новий пул експертів, щоб вивчити походження коронавірусу. Це вважають "останнім шансом людства" дізнатися правду.
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