Денис Шмигаль назвав маніпуляцією розмови про підвищення цін на газ [ Редактировать ]
Тарифи на газ, електроенергію та опалення залишаться незмінними до кінця опалювального сезону.
Про це заявив прем'єр на засіданні уряду. А всі розмови про підвищення цін на газ та відключення електроенергії Денис Шмигаль назвав маніпуляцією. За даними урядовців, до теплопостачання вже під'єднані 99 відсотків будинків у всіх регіонах, окрім Одещини та Херсонщини. Там відсоток менший через теплу погоду.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
В листопаді тарифи на тепло, гарячу воду, електроенергію не зростають, і так само вони не зростатимуть до кінця опалювального сезону, стабільні тарифи - це зобов'язання уряду та місцевої влади перед людьми і ми його виконуєм. Стосовно запасів газу, його обсяг в газосховищах достатній. В разі потреби "Нафтогаз" має ліквідність, аби забезпечити додатковий імпорт, є власний видобуток.
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Про це сьогодні на засіданні уряду заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, загалом опалювальний сезон стартував за нормальних умов.
За його словами, попри світову енергетичну кризу, Україна має достатньо запасів газу у газосховищах, аби стабільно пройти цю зиму.
Дефіцит газу в Європі нікуди не зник. Палива там недостатньо, і країни ЄС намагаються самі запастися перед холодами. І, як наслідок, ціни кусаються.
За даними відкритої платформи "Опен-дата-бот", найбільше заборгували за газ - понад 23 мільярди гривень. Причиною накопичення боргів називають підвищення цін на комунальні послуги.
Цена 7,96 грн за кубический метр для оставшихся без поставщика газа будет действовать в течение октября и ноября 2021 года. За это время украинцы должны выбрать постоянного поставщика, чтобы цена на голубое топливо осталась для них неизменной в течение следующих месяцев.