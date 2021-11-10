До теплопостачання вже під'єднані 99 відсотків будинків у всіх регіонах.

Тарифи на газ, електроенергію та опалення залишаться незмінними до кінця опалювального сезону.

Про це заявив прем'єр на засіданні уряду. А всі розмови про підвищення цін на газ та відключення електроенергії Денис Шмигаль назвав маніпуляцією. За даними урядовців, до теплопостачання вже під'єднані 99 відсотків будинків у всіх регіонах, окрім Одещини та Херсонщини. Там відсоток менший через теплу погоду.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: