Вже наступного тижня ЄС може запровадити санкції через міграційну кризу на білорусько-польському кордоні. За даними видання Politico, до "чорного списку", окрім білоруських авіакомпаній, можуть потрапити кілька російських - вони доправляли нелегалів на білоруську територію.

Тим часом міноборони Польщі оприлюднило відео з кордону з Білоруссю. На ньому - з білоруського боку - видно людей у військовій формі зі снайперськими гвинтівками та ручними гранатометами. У Варшаві назвали це "демонстрацією сили" Лукашенка. А білоруське міноборони заявило, що відтепер повітряні кордони Білорусі патрулюватимуть російські бомбардувальники. Наразі ідеться про два літаки російських ВПС, які здійснюватимуть вильоти з території Росії.