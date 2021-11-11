Наступного тижня ЄС запровадить санкції через міграційну кризу [ Редактировать ]
Вже наступного тижня ЄС може запровадити санкції через міграційну кризу на білорусько-польському кордоні. За даними видання Politico, до "чорного списку", окрім білоруських авіакомпаній, можуть потрапити кілька російських - вони доправляли нелегалів на білоруську територію.
Тим часом міноборони Польщі оприлюднило відео з кордону з Білоруссю. На ньому - з білоруського боку - видно людей у військовій формі зі снайперськими гвинтівками та ручними гранатометами. У Варшаві назвали це "демонстрацією сили" Лукашенка. А білоруське міноборони заявило, що відтепер повітряні кордони Білорусі патрулюватимуть російські бомбардувальники. Наразі ідеться про два літаки російських ВПС, які здійснюватимуть вильоти з території Росії.
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Білоруси опублікували свіже відео з табору біженців. Поляки у відповідь оприлюднили своє відео - на ньому білоруський силовик стріляє в повітря, щоб налякати людей.
Варшава та Мінськ ведуть активну інформаційну війну. Білоруси опублікували свіже відео з табору біженців. На кадрах видно закривавленого чоловіка, який начебто зазнав поранення під час спроби прорвати кордон.
Таку заяву оприлюднило Міністерство оборони Білорусі. Наразі ідеться про два літаки російських ВПС, які здійснюватимуть вильоти з території Росії.
Польські війська вздовж кордону - напоготові. Також надзвичайний стан у прикордонній зоні запровадила й Литва.
Це сталося в районі міста Кринок та села Біловежа. Натомість ситуація у масштабному таборі нелегалів поблизу прикордонного переходу Кузниця натепер спокійна.