Французький екстремал балансував на куполі повітряної кулі [ Редактировать ]
Французький екстремал установив світовий рекорд, балансуючи на висоті понад чотири тисячі метрів на куполі повітряної кулі. Звати повітроплавця - Ремі Оврард, йому 28. Таке стояння на кулі мало ще й благодійну мету. Рекорд спортсмен встановив у рамках доброчинного марафону. Гроші передасть на медичні дослідження. Усе дійство відбувалося в місті Шательро, що на заході Франції.
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