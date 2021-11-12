У Всесвітній організації охорони здоров'я виступили з попередженням про поширення кору. Посадовці наголосили, що хоча кількість зареєстрованих випадків захворювання на кір знизилася, у порівнянні з останніми роками, ризик спалаху зростає. У ВООЗ це пояснили тим, що впродовж 2020 року понад 22 мільйони немовлят - найбільше за два десятиліття - пропустили перше щеплення проти кору. А увага до цього захворювання зменшилася через пандемію коронавірусу.