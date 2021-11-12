Група біженців прорвала огорожу на білорусько-польському кордоні [ Редактировать ]
На білорусько-польському кордоні - нові провокації. Міграційна криза - на порядку денному Радбезу ООН. Turkish Airlines не перевозитиме громадян Ємену, Іраку і Сирії, за винятком тих, хто має дипломатичні паспорти. На сайті білоруської компанії "Белавіа" теж з'явилося відповідне оголошення. Про ситуацію на східному рубежі ЄС розкажуть мої колеги.
Новий день і нова провокація. Ранок на білорусько-польському кордоні почався з його штурму. Група біженців прорвала огорожу на пункті Кузьниця і перейшла на територію Євросоюзу. Мігрантів одразу затримали польські прикордонники.
Спроби прорвати рубіж фіксували і вночі. Польська поліція повідомляє: білоруські силовики намагалися проштовхнути через огорожу з колючого дроту групу жінок і дітей. Сьогодні ж міністерство оборони Польщі оприлюднило кадри, зроблені за допомогою тепловізорів. На них добре видно, як біля лінії кордону постійно рухаються групи людей.
Уночі на кордон приїжджав і президент Польщі. Щоб подякувати оборонцям рубежу за роботу.
Анджей Дуда, президент Польщі:
Хочу запевнити, що ми з вами будемо поруч, що б не сталося. І так буде завжди.
Тим часом Туреччина заборонила усім авіакомпаніям, які виконують рейси з аеропортів країни, перевозити потенційних біженців. Відсьогодні перевізникам заборонено продавати квитки до Мінська громадянам Іраку, Сирії та Ємену. І, звісно, брати їх на борт. Правила стосуються і білоруської компанії "Белавіа".
Кризу на кордоні обговорили і на Радбезі ООН. Термінове засідання скликали з ініціативи Естонії, Франції та Ірландії.
Свен Юргенсон, постійний представник Естонії при ООН:
Ми, чинні члени ЄС у Раді Безпеки - Естонія, Франція та Ірландія, до яких сьогодні приєдналися члени Ради Безпеки, Норвегія, Велика Британія та Сполучені Штати, а також новий член Ради Безпеки Албанія, засуджуємо організовану інструменталізацію людей, чиї життя та добробут були поставлені під загрозу в політичних цілях Білоруссю, мета якої - дестабілізація сусідніх країн та зовнішнього кордону ЄС.
Сьогодні ж влада Естонії повідомила - вона починає зміцнювати східний кордон. На випадок, якщо біженці з Білорусі прориватимуться до ЄС через Росію.
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Там - посилюють захист. І готуються до можливих провокацій. Але поки що - все спокійно.