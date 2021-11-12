Тероризує цілу вулицю. У Мелітополі невідомий уже кілька років стріляє з пневматичної зброї по автівках і навіть по людях. Постраждалі неодноразово скаржилися в поліцію. А там кажуть: таємничого стрільця шукають. Чому ж не можуть знайти? Дізнавалися наші кореспонденти.

- Между двух домов постоянно стреляют по машинам… В любое время суток, и днем, и ночью. По мне стреляли днем в основном. Вот по мужчине стреляли ночью.

Пані Надія - одна з останніх жертв невідомого стрільця. Днями поцілили у стареньку "Таврію" жінки.

-Ну вот эти вот на капоте сколы, на стекле. И после того, как я обратилась в полицию, я написала заявление в полицию, буквально через несколько дней у меня появились вот эти пятна, на сломанном дворнике "Хаха". Ну, в общем мужчина мстил мне как-то.

І таких, як Надія, в цьому дворі чимало. Люди кажуть - потерпають зазвичай власники авто. Та перепадає навіть працівникам ось цієї крамниці, стіни й вікна якої також у дірках.

Олена Воропаєва, продавчиня:

Происходило летом. Как бы. Даже в такси, вот если ночью вызывали, было такие, что девочка наша сменщица уезжала, в лобовое попадали.

А ще потерпали й кур'єри, які привозили до крамниці товар. Ось ці чоловіки вже кілька разів міняли скло на своїх бусах.

- И он мне попал в руку. Ну я не знаю, откуда он может стрелять…. у нас есть доставщики товаров, и парню разбили, ну, прострелили боковое водительское.

Місцеві підозрюють - стріляти може власник квартири, розташованої на другому поверсі ось цієї хрущовки. А от і він. Утім, усі звинувачення на свою адресу чоловік відкидає. Натомість дає поради.

Артур, житель Мелітополя:

Какие-то камеры поставить, как вот в больших городах, показывают допустим там. Ну ладно там, в крутых домах. У нас не крутой город. Не крутой дом. Кому, кто будет камеры эти ставить? Они ж дорогие наверное.

У поліції кажуть - про стрільця на вулиці Інтеркультурній знають. Від постраждалих у них з десяток заяв. Його шукають. Та поки що не знайшли.

Олександр Міщенко, заступник начальника Мелітопольського районного управління поліції:

Дільничні офіцери поліції провели опитування мешканців прилеглих будинків. Пошук вказаної особи ускладнює те, що в районі міста Мелітополя відсутні камери відеоспостереження, за допомогою яких ми б могли більш швидше встановити особу указаного правопорушника.

Якщо стрільця все ж таки знайдуть, йому загрожуватиме до трьох років ув'язнення.